В Омске полицейский, уволенный за пьяный дебош, не смог восстановиться в должности

В суде рассказали, что некоторое время назад мужчина во внеслужебное время находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и оскорбил другого сотрудника полиции. Этот факт является проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника полиции, из-за чего на мужчину наложили дисциплинарное взыскание в виде увольнения.