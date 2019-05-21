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Posted 21 мая 2019, 05:58

Published 21 мая 2019, 05:58

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В Омске полицейский, уволенный за пьяный дебош, не смог восстановиться в должности

В Омске полицейский, уволенный за пьяный дебош, не смог восстановиться в должности

21 мая 2019, 05:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский районный суд не удовлетворил жалобу полицейского, которого уволили за оскорбление другого сотрудника полиции. По данным пресс-службы суда, мужчина хотел восстановиться в должности.

В суде рассказали, что некоторое время назад мужчина во внеслужебное время находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и оскорбил другого сотрудника полиции. Этот факт является проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника полиции, из-за чего на мужчину наложили дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Полицейскому решение руководства показалось незаконным, и он обратился в суд, чтобы восстановиться в должности и взыскать с работодателя заработную плату за вынужденный прогул. Однако в суде приказ о его отстранении от должности признали законным и отклонили жалобу омича.

«Суд пришел к выводу о том, что исковые требования о восстановлении на работе удовлетворению не подлежат, поскольку у ответчика имелись основания для прекращения контракта с истцом, порядок его увольнения не был нарушен», — рассказали в пресс-службе суда.

Это решение бывший полицейский также попытался оспорить, однако суд оставил решение без изменений, а жалобу истца — без удовлетворения.

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