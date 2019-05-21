В Омске полицейский, уволенный за пьяный дебош, не смог восстановиться в должности

Posted 21 мая 2019, 05:58
Published 21 мая 2019, 05:58
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В суде рассказали, что некоторое время назад мужчина во внеслужебное время находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и оскорбил другого сотрудника полиции. Этот факт является проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника полиции, из-за чего на мужчину наложили дисциплинарное взыскание в виде увольнения.
Полицейскому решение руководства показалось незаконным, и он обратился в суд, чтобы восстановиться в должности и взыскать с работодателя заработную плату за вынужденный прогул. Однако в суде приказ о его отстранении от должности признали законным и отклонили жалобу омича.
«Суд пришел к выводу о том, что исковые требования о восстановлении на работе удовлетворению не подлежат, поскольку у ответчика имелись основания для прекращения контракта с истцом, порядок его увольнения не был нарушен», — рассказали в пресс-службе суда.
Это решение бывший полицейский также попытался оспорить, однако суд оставил решение без изменений, а жалобу истца — без удовлетворения.