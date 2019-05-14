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Posted 14 мая 2019, 12:52

Published 14 мая 2019, 12:52

Modified 23 февраля 2022, 12:51

Updated 23 февраля 2022, 12:51

В Госдуме дали комментарий по назначению нового посла Британии в России

14 мая 2019, 12:52
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал журналистам назначение Деборы Броннерт на должность нового посла Великобритании в России.

Как передает RT, с 2002 по 2005 год Броннерт находилась на посту советника по экономическим и торговым делам в Москве.

Новиков охарактеризовал Броннерт как кадрового дипломата с большим опытом работы и хорошей школой. По его мнению, тот факт, что она ранее занимала должность, связанную с экономической деятельностью, может послужить укреплению этой сферы отношений между двумя странами.

Депутат считает, что перспективы сотрудничества между Россией и европейскими странами достаточно высокие.

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