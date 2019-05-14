В Госдуме дали комментарий по назначению нового посла Британии в России

Posted 14 мая 2019, 12:52
Published 14 мая 2019, 12:52
Modified 23 февраля 2022, 12:51
Updated 23 февраля 2022, 12:51
Как передает RT, с 2002 по 2005 год Броннерт находилась на посту советника по экономическим и торговым делам в Москве.
Новиков охарактеризовал Броннерт как кадрового дипломата с большим опытом работы и хорошей школой. По его мнению, тот факт, что она ранее занимала должность, связанную с экономической деятельностью, может послужить укреплению этой сферы отношений между двумя странами.
Депутат считает, что перспективы сотрудничества между Россией и европейскими странами достаточно высокие.