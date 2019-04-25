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Posted 25 апреля 2019, 02:49

Published 25 апреля 2019, 02:49

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омичам расширят возможности использования льгот при проезде в транспорте

Омичам расширят возможности использования льгот при проезде в транспорте

25 апреля 2019, 02:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске льготные категории граждан, пенсионеры, студенты и школьники смогут воспользоваться своей льготой на проезд, расплачиваясь не только транспортной картой, но и используя телефон либо банковскую карту, сообщили в пресс-службе Омского городского Совета.

Накануне, 24 апреля, в Омском городском Совете на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта директор департамента транспорта мэрии Александр Вялков сообщил о подготовленном администрацией города проекте решения Омского городского Совета, согласно которому у пенсионеров, студентов и школьников появится возможность в полной мере пользоваться предоставляемой им льготой на проезд в общественном транспорте.

После принятия проекта льготные категории граждан смогут производить расчет не только с помощью транспортной карты, но и мобильного приложения или банковской карты.

Полностью отказаться от электронных носителей для таких пассажиров не получится, поскольку они необходимы для учета количества поездок, а значит, и возмещения затрат перевозчику.

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