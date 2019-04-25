Омичам расширят возможности использования льгот при проезде в транспорте

Posted 25 апреля 2019, 02:49
Published 25 апреля 2019, 02:49
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Накануне, 24 апреля, в Омском городском Совете на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта директор департамента транспорта мэрии Александр Вялков сообщил о подготовленном администрацией города проекте решения Омского городского Совета, согласно которому у пенсионеров, студентов и школьников появится возможность в полной мере пользоваться предоставляемой им льготой на проезд в общественном транспорте.
После принятия проекта льготные категории граждан смогут производить расчет не только с помощью транспортной карты, но и мобильного приложения или банковской карты.
Полностью отказаться от электронных носителей для таких пассажиров не получится, поскольку они необходимы для учета количества поездок, а значит, и возмещения затрат перевозчику.