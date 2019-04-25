Омичам расширят возможности использования льгот при проезде в транспорте

Накануне, 24 апреля, в Омском городском Совете на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта директор департамента транспорта мэрии Александр Вялков сообщил о подготовленном администрацией города проекте решения Омского городского Совета, согласно которому у пенсионеров, студентов и школьников появится возможность в полной мере пользоваться предоставляемой им льготой на проезд в общественном транспорте.