На авторазборе в Омске пожар уничтожил несколько машин

Огонь полностью уничтожил «Москвич 214122» 1994 года выпуска, ВАЗ-21102 2000 года выпуска и ВАЗ-21070 2001 года выпуска. Транспортные средства находились на открытой территории авторазбора и теперь не подлежат восстановлению.