На авторазборе в Омске пожар уничтожил несколько машин

Posted 25 апреля 2019, 05:12
Published 25 апреля 2019, 05:12
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Огонь полностью уничтожил «Москвич 214122» 1994 года выпуска, ВАЗ-21102 2000 года выпуска и ВАЗ-21070 2001 года выпуска. Транспортные средства находились на открытой территории авторазбора и теперь не подлежат восстановлению.
На ликвидацию пожара были ориентированы два пожарных автомобиля и десять человек спасателей. На месте происшествия работало одно звено газодымозащитной службы. Согласно версии пожарных, предварительной причиной возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.