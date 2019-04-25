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Posted 25 апреля 2019, 05:12

Published 25 апреля 2019, 05:12

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

На авторазборе в Омске пожар уничтожил несколько машин

На авторазборе в Омске пожар уничтожил несколько машин

25 апреля 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 24 апреля, в Кировском административном округе города Омска сгорели сразу несколько автомобилей, находящихся на авторазборе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Огонь полностью уничтожил «Москвич 214122» 1994 года выпуска, ВАЗ-21102 2000 года выпуска и ВАЗ-21070 2001 года выпуска. Транспортные средства находились на открытой территории авторазбора и теперь не подлежат восстановлению.

На ликвидацию пожара были ориентированы два пожарных автомобиля и десять человек спасателей. На месте происшествия работало одно звено газодымозащитной службы. Согласно версии пожарных, предварительной причиной возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

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