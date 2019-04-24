Парковки у омских школ и больниц останутся бесплатными

Posted 24 апреля 2019, 13:57
Published 24 апреля 2019, 13:57
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
По словам Трофименко, запрет на организацию платных парковок вблизи школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и госучреждений основан на изменениях в законодательстве, внесенных 1 февраля 2019 года.
Как сообщает издание, в администрации Омска разрабатывается проект парковок, однако депутаты до сих пор не ознакомились с ним. Запрет на платные парковки также должен внести изменения в разработку проекта.