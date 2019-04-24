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Posted 24 апреля 2019, 13:57

Published 24 апреля 2019, 13:57

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Парковки у омских школ и больниц останутся бесплатными

Парковки у омских школ и больниц останутся бесплатными

24 апреля 2019, 13:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования помощник прокурора Омска Андрей Трофименко подчеркнул, что платные парковки вблизи бюджетных учреждений города не появятся, пишет «ОмскИнформ».

По словам Трофименко, запрет на организацию платных парковок вблизи школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и госучреждений основан на изменениях в законодательстве, внесенных 1 февраля 2019 года.

Как сообщает издание, в администрации Омска разрабатывается проект парковок, однако депутаты до сих пор не ознакомились с ним. Запрет на платные парковки также должен внести изменения в разработку проекта.

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