Омские власти отказали в жилье 88-летней вдове ветерана ВОВ

Отстаивать права пенсионерки через суд пришлось Калачинской межрайонной прокуратуре. Региональное Минтруда обосновало отказ во включении в льготный список пожилой омички наличием у ее сына в собственности квартиры, расположенной в городе Омске, в то время как закон не наделяет ведомство полномочиями по оценке жилищных условий вдов участников ВОВ.