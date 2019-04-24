Омские власти отказали в жилье 88-летней вдове ветерана ВОВ

Posted 24 апреля 2019, 03:22
Published 24 апреля 2019, 03:22
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Отстаивать права пенсионерки через суд пришлось Калачинской межрайонной прокуратуре. Региональное Минтруда обосновало отказ во включении в льготный список пожилой омички наличием у ее сына в собственности квартиры, расположенной в городе Омске, в то время как закон не наделяет ведомство полномочиями по оценке жилищных условий вдов участников ВОВ.
Тем не менее суд удовлетворил требование прокуратуры о включении пенсионерки, не имеющей собственного жилья и проживающей вместе с сыном в неблагоустроенном доме маленькой площади, в данный список.
В настоящее время вдове ветерана ВОВ вручено свидетельство на получение единовременной денежной выплаты на покупку жилого помещения.