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Posted 24 апреля 2019, 03:22

Published 24 апреля 2019, 03:22

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омские власти отказали в жилье 88-летней вдове ветерана ВОВ

Омские власти отказали в жилье 88-летней вдове ветерана ВОВ

24 апреля 2019, 03:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министерство труда и социального развития Омской области отказало 88-летней труженице тыла и вдове ветерана Великой Отечественной войны в предоставлении единовременной денежной выплаты на покупку жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Отстаивать права пенсионерки через суд пришлось Калачинской межрайонной прокуратуре. Региональное Минтруда обосновало отказ во включении в льготный список пожилой омички наличием у ее сына в собственности квартиры, расположенной в городе Омске, в то время как закон не наделяет ведомство полномочиями по оценке жилищных условий вдов участников ВОВ.

Тем не менее суд удовлетворил требование прокуратуры о включении пенсионерки, не имеющей собственного жилья и проживающей вместе с сыном в неблагоустроенном доме маленькой площади, в данный список.

В настоящее время вдове ветерана ВОВ вручено свидетельство на получение единовременной денежной выплаты на покупку жилого помещения.

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