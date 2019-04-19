Парня, пострадавшего от падения глыбы льда, выписали из больницы

Posted 19 апреля 2019, 06:05
Published 19 апреля 2019, 06:05
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
В настоящее время молодого человека, пережившего двухнедельную кому, направили на реабилитацию. Парень начал самостоятельно ходить и связно разговаривать.
Напомним, доследственная проверка, инициированная Следственным комитетом России по Омской области, должна была завершиться накануне, 18 апреля. Пока ее результаты, а именно, будет ли возбуждено уголовное дело по факту травмирования парня упавшей с крыши льдиной, не известны.