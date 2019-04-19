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Posted 19 апреля 2019, 06:05

Published 19 апреля 2019, 06:05

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Парня, пострадавшего от падения глыбы льда, выписали из больницы

Парня, пострадавшего от падения глыбы льда, выписали из больницы

19 апреля 2019, 06:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 18-летний студент, попавший в больницу из-за падения на голову глыбы льда с крыши Финансового университета, выписался из больницы, сообщает «НГС.Омск».

В настоящее время молодого человека, пережившего двухнедельную кому, направили на реабилитацию. Парень начал самостоятельно ходить и связно разговаривать.

Напомним, доследственная проверка, инициированная Следственным комитетом России по Омской области, должна была завершиться накануне, 18 апреля. Пока ее результаты, а именно, будет ли возбуждено уголовное дело по факту травмирования парня упавшей с крыши льдиной, не известны.

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