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Posted 19 апреля 2019, 01:24

Published 19 апреля 2019, 01:24

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Омичам предлагают решить, нужны ли им ночные автобусы

Омичам предлагают решить, нужны ли им ночные автобусы

19 апреля 2019, 01:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Департамент транспорта Администрации города Омска запустил онлайн-опрос, по результатам которого будет решено, будет ли в городе введена система ночных маршрутов.

Омичам предлагается ответить на несколько вопросов, среди которых:

Нужны ли Омску ночные автобусы?

Куда бы вы поехали ночью на общественном транспорте?

До скольки должны ходить ночные автобусы?

Сколько вы готовы ожидать ночной автобус?

Сколько вы готовы платить за ночную поездку?

Онлайн-опрос размещен на сайте «Вечерний Омск». Его результаты обещают проанализировать и довести до сведения перевозчиков.

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