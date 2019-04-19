Омичам предлагают решить, нужны ли им ночные автобусы

Департамент транспорта Администрации города Омска запустил онлайн-опрос, по результатам которого будет решено, будет ли в городе введена система ночных маршрутов.

Омичам предлагается ответить на несколько вопросов, среди которых: Нужны ли Омску ночные автобусы? Куда бы вы поехали ночью на общественном транспорте? До скольки должны ходить ночные автобусы? Сколько вы готовы ожидать ночной автобус? Сколько вы готовы платить за ночную поездку? Онлайн-опрос размещен на сайте «Вечерний Омск». Его результаты обещают проанализировать и довести до сведения перевозчиков.