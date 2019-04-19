Омичам предлагают решить, нужны ли им ночные автобусы

Posted 19 апреля 2019, 01:24
Published 19 апреля 2019, 01:24
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Омичам предлагается ответить на несколько вопросов, среди которых:
Нужны ли Омску ночные автобусы?
Куда бы вы поехали ночью на общественном транспорте?
До скольки должны ходить ночные автобусы?
Сколько вы готовы ожидать ночной автобус?
Сколько вы готовы платить за ночную поездку?
Онлайн-опрос размещен на сайте «Вечерний Омск». Его результаты обещают проанализировать и довести до сведения перевозчиков.