Следком расследует смерть пациента от некачественного лечения в МСЧ № 4

Posted 17 апреля 2019, 06:14
Published 17 апреля 2019, 06:14
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
По версии следователей, некачественная медицинская помощь, оказанная МСЧ № 4, косвенно повлияла на летальный исход пациента от хронического заболевания. Данное обстоятельство подтвердила комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Помимо прочего специалисты ведомства установили факты некорректного и оскорбительного общения участкового врача-терапевта с пациентами. Медик унижал их достоинство и не соблюдал врачебную тайну.
Следствие внесло представление в Министерство здравоохранения, предлагая принять меры дисциплинарного воздействия для предотвращения грубого неэтичного поведения терапевта, подрывающего доверие омичей к врачам и авторитет всей медицины в целом.