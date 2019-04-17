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Posted 17 апреля 2019, 06:14

Published 17 апреля 2019, 06:14

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Следком расследует смерть пациента от некачественного лечения в МСЧ № 4

Следком расследует смерть пациента от некачественного лечения в МСЧ № 4

17 апреля 2019, 06:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет РФ по Омской области расследует уголовное дело по факту смерти пациента БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», произошедшей в октябре 2017 года, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

По версии следователей, некачественная медицинская помощь, оказанная МСЧ № 4, косвенно повлияла на летальный исход пациента от хронического заболевания. Данное обстоятельство подтвердила комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Помимо прочего специалисты ведомства установили факты некорректного и оскорбительного общения участкового врача-терапевта с пациентами. Медик унижал их достоинство и не соблюдал врачебную тайну.

Следствие внесло представление в Министерство здравоохранения, предлагая принять меры дисциплинарного воздействия для предотвращения грубого неэтичного поведения терапевта, подрывающего доверие омичей к врачам и авторитет всей медицины в целом.

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