В Омске уволился и переехал в Москаленки глава велоцентра Ничипуренко

Как стало известно Городу55, последний день работы в велоцентре прошел для Ничипуренко в воскресение, 14 апреля. С понедельника, 15 апреля обязанности руководителя возложены на Василя Кузнецова.
Как пояснили Городу55 в пресс-службе министерства спорта Омской области, Ничипуренко написал заявление об уходе самостоятельно.
«Заявление написано по семейным обстоятельствам. Решение об уходе человек принял сам», - отмечают в пресс-службе.
Отметим, что ранее Борис Ничипуренко работал в Москаленском районе. До перехода в БУ «Омский велоцентр» он возглавлял местное учреждение дополнительного образования, а также руководил Москаленским станичным казачьим обществом. Атаманом москаленских казаков Ничипуренко числится до сих пор.
Временный глава велоцентра Василий Кузнецов ранее был известен в Омске как учредитель и ликвидатор нескольких строительных организаций. В их числе оказались ЗАО «Премьер», ООО «Сибпромрезерв», ООО «Партнер и К», ООО «НПО «Сибстройконструкция».
ОБНОВЛЕНО
Как сообщается на сайте администрации Москаленского муниципального района, Борис Ничипуренко занял пост заместителя главы района по социальным вопросам.