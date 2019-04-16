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В Омске уволился и переехал в Москаленки глава велоцентра Ничипуренко

В Омске уволился и переехал в Москаленки глава велоцентра Ничипуренко

16 апреля 2019, 12:55
Фото: google.com/maps
Директор БУ «Омский велоцентр» Борис Ничипуренко покинул свой пост. Обязанности руководителя учреждения будет выполнять его заместитель Василий Кузнецов.

Как стало известно Городу55, последний день работы в велоцентре прошел для Ничипуренко в воскресение, 14 апреля. С понедельника, 15 апреля обязанности руководителя возложены на Василя Кузнецова.

Как пояснили Городу55 в пресс-службе министерства спорта Омской области, Ничипуренко написал заявление об уходе самостоятельно.

«Заявление написано по семейным обстоятельствам. Решение об уходе человек принял сам», - отмечают в пресс-службе.

Отметим, что ранее Борис Ничипуренко работал в Москаленском районе. До перехода в БУ «Омский велоцентр» он возглавлял местное учреждение дополнительного образования, а также руководил Москаленским станичным казачьим обществом. Атаманом москаленских казаков Ничипуренко числится до сих пор.

Временный глава велоцентра Василий Кузнецов ранее был известен в Омске как учредитель и ликвидатор нескольких строительных организаций. В их числе оказались ЗАО «Премьер», ООО «Сибпромрезерв», ООО «Партнер и К», ООО «НПО «Сибстройконструкция».

ОБНОВЛЕНО

Как сообщается на сайте администрации Москаленского муниципального района, Борис Ничипуренко занял пост заместителя главы района по социальным вопросам.

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