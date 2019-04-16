В Омске уволился и переехал в Москаленки глава велоцентра Ничипуренко

Отметим, что ранее Борис Ничипуренко работал в Москаленском районе. До перехода в БУ «Омский велоцентр» он возглавлял местное учреждение дополнительного образования, а также руководил Москаленским станичным казачьим обществом. Атаманом москаленских казаков Ничипуренко числится до сих пор.