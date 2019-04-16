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В Омске банкротят застройщика, задолжавшего 78 млн «Мираф-Банку»

В Омске банкротят застройщика, задолжавшего 78 млн «Мираф-Банку»

16 апреля 2019, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Арбитражный суд Омской области санкционировал процедуру банкротства в отношении предпринимателя Валентины Марковиченко как физического лица. Инициатором выступило АО «Мираф-Банк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Согласно заявленным требованиям истца, Марковиченко задолжала банку 78,8 млн рублей, из которых 59 млн рублей — сумма основного долга, оставшаяся сумма — проценты, неустойка и государственная пошлина.

В настоящее время судом введена процедура реструктуризации долга, назначен финансовый управляющий.

Для справки: Валентина Марковиченко является владелицей компании-застройщика «МТС Сeрвис», среди проектoв которой значaтся 17-этажный дом на улице 1-я Затoнская, дома на улицах Кoмкова, 8, Петра Ильечeва, ½, Крaсный путь, 135/к. 1 и бизнес-центр с рестораном на улице Фрунзe, 38. Также Марковичeнко является собственником риeлторской фирмы «МТС Инвeст» и бухгалтерскo-юридической компании «НПФ «Дeмис».

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