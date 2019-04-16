«Почта России» отремонтирует отделение, где ремонта не было 20 лет

«За последние 20 лет не припомню, чтобы тут делали ремонт. Перед крыльцом – огромная яма, превращающаяся в лужу при первом же дожде. Ступени разрушены и не имеют противоскользящих ковриков, плиты перед входной дверью повело, между ними огромные зазоры, а по краям и вовсе ямы, там легко ногу сломать. Верхняя ступенька крыльца расположена выше площадки, и если кто-то этого не заметит, то упадет. Внутри отделения со стен слезла вся краска, а там, где осталась, она опадает прямо на посетителей. Данное отделение нуждается в срочном ремонте», – описал здание активист «Гражданского патруля» в Омске Сергей Михайлов.