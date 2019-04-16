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«Почта России» отремонтирует отделение, где ремонта не было 20 лет

«Почта России» отремонтирует отделение, где ремонта не было 20 лет

16 апреля 2019, 12:42
Фото: vk.com/civilpatrol
После обращения общественников отделение «Почты России» на бульваре Архитекторов пообещали отремонтировать, но до сих пор ничего не сделано.

Пожаловались на ремонт, а точнее его отсутствие, посетители. Обветшалый интерьер угнетающе действовал на посетителей и персонал.

«За последние 20 лет не припомню, чтобы тут делали ремонт. Перед крыльцом – огромная яма, превращающаяся в лужу при первом же дожде. Ступени разрушены и не имеют противоскользящих ковриков, плиты перед входной дверью повело, между ними огромные зазоры, а по краям и вовсе ямы, там легко ногу сломать. Верхняя ступенька крыльца расположена выше площадки, и если кто-то этого не заметит, то упадет. Внутри отделения со стен слезла вся краска, а там, где осталась, она опадает прямо на посетителей. Данное отделение нуждается в срочном ремонте», описал здание активист «Гражданского патруля» в Омске Сергей Михайлов.

Руководство «Почты России» жалобу приняло, но точных сроков ремонта не уточнило. Сообщив, что внешний облик здания будут менять в соответствии с планом, а все факты будут учтены. Пока никаких изменений не произошло. По словам активистов, они продолжают следить за ситуацией.

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