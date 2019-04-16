Омские производители одежды передумали банкротить «Тепловую компанию»

Заявление о признании «Тепловой компании» банкротом зарегистрировано 2 апреля. Предприятие восемь раз участвовало в арбитражных делах, каждый раз подавая иск к «Тепловой компании». Суммарно компания взыскала с муниципального предприятия 8 млн рублей.