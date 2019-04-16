Омские производители одежды передумали банкротить «Тепловую компанию»

Заявление о признании «Тепловой компании» банкротом зарегистрировано 2 апреля. Предприятие восемь раз участвовало в арбитражных делах, каждый раз подавая иск к «Тепловой компании». Суммарно компания взыскала с муниципального предприятия 8 млн рублей.
Отметим, Арбитражный суд может отказать «Промсизкомплекту» в удовлетворении ходатайства об остановке производства и обанкротить муниципальное предприятие.
Как сообщал Город55, фирма занимается производством специального обмундирования, средств индивидуальной защиты и униформы. Руководит компанией Александр Ткаченко, ему же принадлежит 20% ее уставного капитала. Еще 31% принадлежит Елене Федоровой, ЗАО «Меридиан» владеет 49% капитала.
НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» уже подготовило кандидатуру конкурсного управляющего, который возглавил бы «Тепловую компанию» в случае банкротства.