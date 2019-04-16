Омич пойдет под суд за нападение с ножом на таксиста

Он обвиняется в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в покушении на убийство. Согласно данным следствия, 25 октября 2018 года фигурант в состоянии опьянения вызвал такси за пределы города Калачинска.
В салоне машины мужчина нанес не менее пятнадцати ударов ножом водителю. Потерпевшему удалось оставить машину и выйти на улицу. Омичу причинен тяжкий вред и обезображено лицо. Вину фигурант не признал. Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Калачинский городской суд Омской области.