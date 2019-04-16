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Омич пойдет под суд за нападение с ножом на таксиста

Омич пойдет под суд за нападение с ножом на таксиста

16 апреля 2019, 11:43
Фото: pixabay.com
Калачинский межрайонный прокурор Омской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего омича, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Он обвиняется в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в покушении на убийство. Согласно данным следствия, 25 октября 2018 года фигурант в состоянии опьянения вызвал такси за пределы города Калачинска.

В салоне машины мужчина нанес не менее пятнадцати ударов ножом водителю. Потерпевшему удалось оставить машину и выйти на улицу. Омичу причинен тяжкий вред и обезображено лицо. Вину фигурант не признал. Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Калачинский городской суд Омской области.

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