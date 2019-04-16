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Омич потушил заживо горящего соседа

Омич потушил заживо горящего соседа

16 апреля 2019, 13:23
Фото: 55.mchs.gov.ru
Житель деревни Горькое Крутинского района, пока пожарные добирались до горящего дома, успел спасти жильцов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера 101 поступило в 10:10 утра. Огнеборцам потребовалось три минуты, чтобы добраться до дома. Спасателей вызвал сосед, к приезду сотрудников МЧС он успел спасти жильцов. Мужчина рассказал, что увидел черный густой дым из двора соседей. Во дворе была рыдающая хозяйка, а в доме кричал ее муж.

«Бросился в дом. Из-за дыма ничего не было видно. Буквально на ощупь обнаружил Петра Михайловича, лежащего на полу. У него горела одежда на спине. Воды рядом не было, поэтому быстро снял с себя куртку и сбил ею пламя. Идти он не мог. Поэтому аккуратно, ползком, вытащил соседа на улицу», - рассказал подробности мужчина.

После спасения людей мужчина пытался потушить огонь подручными средствами.

#Новости#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Омск сегодня
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