Омич облил бензином и поджег загон с овцами и сеном

Пожар произошел около 18:30, когда хозяин подворья находился дома. Мужчина заметил дым в районе загона, где содержались 160 овец и хранилось 10 тонн сена. Омич с помощью односельчан потушил пожар — никто из людей и животных не пострадал.
В ходе опроса местных жителей сотрудникам полиции удалось установить причину и виновника пожара. Поджигателем оказался 28-летний сельчанин, незадолго до происшествия повздоривший с хозяином подворья. В качестве улик с места преступления были изъяты пластиковая канистра с остатками бензина.
За попытку поджога омичу грозит до пяти лет лишения свободы.