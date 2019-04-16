Город55
ГлавноеВсе новости
Омич облил бензином и поджег загон с овцами и сеном

Омич облил бензином и поджег загон с овцами и сеном

16 апреля 2019, 13:26
Фото: pixabay.com
В Омской области в отношении 28-летнего жителя деревни Стеклянка Калачинского района возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога загона с овцами и сеном, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Калачинскому району.

Пожар произошел около 18:30, когда хозяин подворья находился дома. Мужчина заметил дым в районе загона, где содержались 160 овец и хранилось 10 тонн сена. Омич с помощью односельчан потушил пожар — никто из людей и животных не пострадал.

В ходе опроса местных жителей сотрудникам полиции удалось установить причину и виновника пожара. Поджигателем оказался 28-летний сельчанин, незадолго до происшествия повздоривший с хозяином подворья. В качестве улик с места преступления были изъяты пластиковая канистра с остатками бензина.

За попытку поджога омичу грозит до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Поджог#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18