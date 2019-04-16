«Магнит» рассказал, кому не будет выставлять счета за невывезенный мусор

«Фактически это вся Омская область. Независимо юг, север, где не вывозилось — начисляться не будет. Мы не говорим, давайте посмотрим месяц, а потом давайте еще продлим. Отработав неделю, мы поняли, что транспорта не хватает. Апрель мы не оказывали услугу в сельских поселениях. Соответственно, за апрель мы начислять не будем. В мае мы начнем там оказывать услугу, значит, за май люди получат квитанции. Если в мае не начнем или не начнем в полном объеме, начисления будут производиться точно так же», — сказал Шевченко.