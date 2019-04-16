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«Магнит» рассказал, кому не будет выставлять счета за невывезенный мусор

«Магнит» рассказал, кому не будет выставлять счета за невывезенный мусор

16 апреля 2019, 13:44
Фото: "Город55"
Омский региональный оператор не будет выставлять счет за мусор жителям сельских районов Омской области до тех пор, пока в этих поселках не будут оказывать услугу по вывозу ТКО. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил руководитель ООО «Магнит» Сергей Шевченко.

По его словам, начисления в апреле не будут производить для всех сельских поселений области, кроме жителей Омского района, районных центров и города Омска. По мере организации вывоза мусора из сел платежки начнут приходить.

«Фактически это вся Омская область. Независимо юг, север, где не вывозилось — начисляться не будет. Мы не говорим, давайте посмотрим месяц, а потом давайте еще продлим. Отработав неделю, мы поняли, что транспорта не хватает. Апрель мы не оказывали услугу в сельских поселениях. Соответственно, за апрель мы начислять не будем. В мае мы начнем там оказывать услугу, значит, за май люди получат квитанции. Если в мае не начнем или не начнем в полном объеме, начисления будут производиться точно так же», — сказал Шевченко.

Напомним, требование не выставлять счета за невывезенный мусор тем омичам, кому услуга не оказывалась, выдвинул региональному оператору губернатор Александр Бурков.

#Новости#Вывоз мусора#Омская область#Магнит#Общество#Омск сегодня
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