Город55
ГлавноеВсе новости
Из-за поломки школьного автобуса ученикам приходилось пропускать уроки

Из-за поломки школьного автобуса ученикам приходилось пропускать уроки

16 апреля 2019, 12:07
Фото: Медиахолдинг 1MI
В Тевризском районе Омской области дети из деревень Азы, Кипо-Кулары и Поддол не могли попасть в школу из-за поломки школьного автобуса, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Это послужило основанием для проверки БОУ «Кипская СОШ». Во время надзорных мероприятий стало известно, что на балансе образовательного учреждения числится школьный автобус 2013 года выпуска, на котором осуществляется подвоз 40 школьников из удаленных населенных пунктов. В феврале школьникам приходилось пропускать уроки из-за поломки транспортного средства.

В итоге прокуратурой внесено представление руководству образовательной организации, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранены, школьный автобус был отремонтирован.

#Новости#Прокуратура Омской области#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18