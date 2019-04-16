Из-за поломки школьного автобуса ученикам приходилось пропускать уроки

Это послужило основанием для проверки БОУ «Кипская СОШ». Во время надзорных мероприятий стало известно, что на балансе образовательного учреждения числится школьный автобус 2013 года выпуска, на котором осуществляется подвоз 40 школьников из удаленных населенных пунктов. В феврале школьникам приходилось пропускать уроки из-за поломки транспортного средства.