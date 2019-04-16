Бывший заключенный оскорбил врачей и снова попал в полицию

Экипаж силовиков находился на патрулировании Ленинского округа, когда в 22:35 получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи, выехавшем на вызов в придорожное кафе поселка Карьер.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы застали агрессивного мужчину, который пинался, размахивал руками и ругался матом, не подпуская к себе медиков. Как выяснилось, врачей вызвал персонал заведения по просьбе самого клиента.
Мужчина пришел в кафе и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заснул за столом. Когда его разбудил охранник, то клиент, жалуясь на боли в животе, попросил вызвать неотложную помощь.
В итоге росгвардейцы сопроводили присмиревшего пациента в приемный покой стационара. Нарушений в здоровье у мужчины врачи так и не нашли, поэтому отправили его в полицию для дальнейшего разбирательства.
В ведомстве уточнили, что буйным пациентом явился 44-летний, только что освободившийся из мест лишения свободы житель Бурятии, который утренним поездом намеревался уехать домой.