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Бывший заключенный оскорбил врачей и снова попал в полицию

Бывший заключенный оскорбил врачей и снова попал в полицию

16 апреля 2019, 12:28
Фото: «Город55»
Накануне, 15 апреля, в Омске сотрудники вневедомственной охраны помогли успокоить буйного пациента, не подпускавшего к себе врачей бригады скорой медицинской помощи, сообщили в Управлении Росгвардии по Омской области.

Экипаж силовиков находился на патрулировании Ленинского округа, когда в 22:35 получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи, выехавшем на вызов в придорожное кафе поселка Карьер.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы застали агрессивного мужчину, который пинался, размахивал руками и ругался матом, не подпуская к себе медиков. Как выяснилось, врачей вызвал персонал заведения по просьбе самого клиента.

Мужчина пришел в кафе и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заснул за столом. Когда его разбудил охранник, то клиент, жалуясь на боли в животе, попросил вызвать неотложную помощь.

В итоге росгвардейцы сопроводили присмиревшего пациента в приемный покой стационара. Нарушений в здоровье у мужчины врачи так и не нашли, поэтому отправили его в полицию для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве уточнили, что буйным пациентом явился 44-летний, только что освободившийся из мест лишения свободы житель Бурятии, который утренним поездом намеревался уехать домой.

#Новости#Скорая помощь#Росгвардия#Омск сегодня#Общество
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