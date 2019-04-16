AliExpress устроил розыгрыш подарков с призовым фондом 100 млн руб.

С 18 февраля по 5 апреля на AliExpress проходила одна из крупнейших за всю историю торговой площадки акция «Положи спасибо в карман». Общий призовой фонд розыгрыша составил 100 миллионов рублей. Получить ценный приз мог любой покупатель AliExpress, совершивший заказ на сайте в этот период. А счастливых обладателей подарков выбирали методом случайной выборки.
Компания запустила акцию в знак благодарности своим покупателям за многолетнюю преданность. В ходе акции разыгрывались товары из самого популярного ассортимента: одежда, обувь, бытовая техника, электроника, аксессуары для дома — а это миллионы наименований.
В качестве партнеров выступили такие компании, как PEGAS Touristik, «Мосцветторг» и Xiaomi. Первый большой приз, годовой запас бензина, достался молодому отцу Юрию Алексееву из Стерлитамака. Юрий увлекается радиотехникой и нередко заказывает на AliExpress различные детали для радиоэлектроники. Используя их, он собирает для своих маленьких сыновей, одному из которых три года, а другому - пять, роботов. Благодаря AliExpress Юрию удается хорошо экономить на радиодеталях, стоимость которых в обычных магазинах значительно выше.
Интересно, что автомобиля у счастливого обладателя годового запаса бензина пока нет. Но, по словам Юрия, это хороший повод, чтобы наконец приобрести его. Ранее супруга Юрия находилась в декретном отпуске и доход семьи был ограничен, теперь, когда она вышла на работу, Алексеевы задумались о том, чтобы купить автомобиль. А благодаря подарку AliExpress они смогут значительно сэкономить на бензине.
Юрий признается, что совершенно не ожидал, что может что-то выиграть. Он, конечно, видел, что проходит акция «Положи спасибо в карман», но не предполагал, что станет одним из ее победителей.
Еще одним счастливчиком стал москвич Александр Ложечкин - ему достался новенький Volkswagen Golf белого цвета. Парень заказал на китайском сайте чехлы для одежды. И именно это позволило ему стать победителем. Когда ему позвонили с сообщением о розыгрыше, он даже не поверил в свою удачу и подумал, что это «развод» мошенников.
Александр является постоянным покупателем товаров с AliExpress, так он хорошо экономит на одежде, аксессуарах для гаджетов и других мелочах.
Так же как новоиспеченный автовладелец из Москвы, житель Нефтеюганска Владислав Сухоруков часто покупает различные товары на AliExpress. И один из таких заказов позволил молодому человеку выиграть сертификат на пять поездок в разные уголки нашей страны.
Владислав заказал для своего отца специальный электромассажер для спины и благодаря этому стал одним из победителей. За год парень хочет побывать в Сочи, Крыму, Казани, Екатеринбурге, Иркутске и на Байкале. С кем он отправится в свои путешествия, пока Владислав не решил, жены или девушки у него нет, возможно, возьмет с собой кого-то из друзей или родителей. График работы - две недели через две - позволит молодому человеку увидеть множество прекрасных мест в нашей стране.