AliExpress устроил розыгрыш подарков с призовым фондом 100 млн руб.

Владислав заказал для своего отца специальный электромассажер для спины и благодаря этому стал одним из победителей. За год парень хочет побывать в Сочи, Крыму, Казани, Екатеринбурге, Иркутске и на Байкале. С кем он отправится в свои путешествия, пока Владислав не решил, жены или девушки у него нет, возможно, возьмет с собой кого-то из друзей или родителей. График работы - две недели через две - позволит молодому человеку увидеть множество прекрасных мест в нашей стране.