В США предложили реорганизацию космической отрасли из-за «угроз» России

Как передает RT, об этом говорится в новом докладе Исследовательского центра конгресса США.
По мнению аналитиков, военные программы Америки в космосе не успевают за темпами развития мировых технологических процессов. Ряд экспертов считают, что в действительности Вашингтон не обращает внимания на призывы Москвы и Пекина против милитаризации космоса и оправдывает свое поведение мнимыми угрозами.
В Исследовательском центре конгресса США провели анализ главных причин, по которым стране следует акцентировать внимание на реорганизации военно-космической отрасли.
В частности, авторы доклада упоминают о «вялых темпах реагирования» Пентагона на так называемые угрозы национальной безопасности страны со стороны таких противников, как РФ и КНР.
Как полагают американские аналитики, мировые игроки предпринимают усилия по нивелированию преимуществ США в космосе. В документе говорится, что Китай, Россия и другие государства работают над наращиванием потенциала для борьбы с космическими системами США «с применением средств радиоэлектронного подавления, лазерного оружия, кинетических противоспутниковых ракет, а теперь и кибератак».