В США предложили реорганизацию космической отрасли из-за «угроз» России

Как полагают американские аналитики, мировые игроки предпринимают усилия по нивелированию преимуществ США в космосе. В документе говорится, что Китай, Россия и другие государства работают над наращиванием потенциала для борьбы с космическими системами США «с применением средств радиоэлектронного подавления, лазерного оружия, кинетических противоспутниковых ракет, а теперь и кибератак».