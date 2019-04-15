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В мэрии обещали устранить ошибки реконструкции бульвара Мартынова

В мэрии обещали устранить ошибки реконструкции бульвара Мартынова

15 апреля 2019, 18:56
Фото: vk.com/civilpatrol
После реконструкции бульвара Мартынова в Омске общественники проверили качество нового ремонта и остались им недовольны.

В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали замечания, поступившие со стороны общественников.

«1 апреля специалисты департамента городского хозяйства в качестве заказчика выполнения работ на бульваре Мартынова составили дефектную ведомость, в которой указаны все выявленные недостатки. Документы переданы подрядчику — ООО «Новые технологии», — рассказали в пресс-службе мэрии Омска.

Глава округа встретится на объекте с подрядчиком, чтобы еще раз обговорить виды и объемы работ. Все ошибки будут устранены до начала второго этапа благоустройства.

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