В мэрии обещали устранить ошибки реконструкции бульвара Мартынова

В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали замечания, поступившие со стороны общественников.
«1 апреля специалисты департамента городского хозяйства в качестве заказчика выполнения работ на бульваре Мартынова составили дефектную ведомость, в которой указаны все выявленные недостатки. Документы переданы подрядчику — ООО «Новые технологии», — рассказали в пресс-службе мэрии Омска.
Глава округа встретится на объекте с подрядчиком, чтобы еще раз обговорить виды и объемы работ. Все ошибки будут устранены до начала второго этапа благоустройства.