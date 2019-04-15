Участниками конкурса экономической журналистики стали 373 человека

Конкурс учрежден в 1993 году ТПП РФ и Союзом журналистов России. Его целью является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике. CМИ привлекли, чтобы создать обратную связь между властью и бизнесом. Сейчас журналисты выполняют другие задачи, но по-прежнему освещают проблемы и победы бизнеса в России.
«За годы существования конкурса мы успели сделать очень многое. Многие вещи, которых мы добились, а именно продвижение малого бизнеса, реформирование контрольно-надзорной деятельности, мы продвигаем при помощи CМИ», - рассказал глава ТПП РФ Сергей Катырин.
Перед церемонией награждения прошел традиционный Всероссийский форум деловых CМИ. Основными темами обсуждения стали поддержка среднего и малого бизнеса, а также развитие экономики в условиях цифровизации.
Особый интерес к деловой журналистике проявляют представители банковского сектора. Как рассказал зампредседателя правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Xвостиков, интерес населения и предпринимателей к экономическим новостям только усиливается.
Эксперты отмечают, что с ростом числа заявок растет и уровень работ, из-за чего сложно выбрать победителя. Декан факультета журналистики MГУ имени Ломоносова Елена Вартанова отметила, что в ряде номинаций высокий уровень конкуренции из-за высокого качества работ.