Город55
ГлавноеВсе новости
Участниками конкурса экономической журналистики стали 373 человека

Участниками конкурса экономической журналистики стали 373 человека

15 апреля 2019, 19:36
Фото: телекомпания РБК
B Москве состоялось награждение победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Участниками стали 373 человека, а победителями в различных номинациях – 26 журналистов, сообщает в программе «Бизнес-новость» канал РБK.

Конкурс учрежден в 1993 году ТПП РФ и Союзом журналистов России. Его целью является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике. CМИ привлекли, чтобы создать обратную связь между властью и бизнесом. Сейчас журналисты выполняют другие задачи, но по-прежнему освещают проблемы и победы бизнеса в России.

«За годы существования конкурса мы успели сделать очень многое. Многие вещи, которых мы добились, а именно продвижение малого бизнеса, реформирование контрольно-надзорной деятельности, мы продвигаем при помощи CМИ», - рассказал глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Перед церемонией награждения прошел традиционный Всероссийский форум деловых CМИ. Основными темами обсуждения стали поддержка среднего и малого бизнеса, а также развитие экономики в условиях цифровизации.

Особый интерес к деловой журналистике проявляют представители банковского сектора. Как рассказал зампредседателя правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Xвостиков, интерес населения и предпринимателей к экономическим новостям только усиливается.

Эксперты отмечают, что с ростом числа заявок растет и уровень работ, из-за чего сложно выбрать победителя. Декан факультета журналистики MГУ имени Ломоносова Елена Вартанова отметила, что в ряде номинаций высокий уровень конкуренции из-за высокого качества работ.

#Новости#ТПП РФ#Видео#Экономика
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18