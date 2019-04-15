Участниками конкурса экономической журналистики стали 373 человека

Конкурс учрежден в 1993 году ТПП РФ и Союзом журналистов России. Его целью является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике. CМИ привлекли, чтобы создать обратную связь между властью и бизнесом. Сейчас журналисты выполняют другие задачи, но по-прежнему освещают проблемы и победы бизнеса в России.