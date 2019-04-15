Омский аэропорт планирует открыть рейсы в Германию и Китай

Также идут по переговоры по открытию прямых рейсов в Уфу и Хабаровск. Чтобы привлечь авиакомпании, их необходимо заинтересовать. По словам заместителя гендиректора, перевозчики могут рассчитывать на скидку до 70% от общей стоимости услуг аэропорта и на рекламную поддержку. Как рассказал Селиверстов, открытие нового рейса для авиакомпаний – это риск, на который не все готовы идти.