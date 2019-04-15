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Posted 15 апреля 2019,, 09:14

Published 15 апреля 2019,, 09:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский аэропорт планирует открыть рейсы в Германию и Китай

15 апреля 2019, 09:14
Сегодня, 15 апреля, состоялась пресс-конференция, посвященная туристско-транспортному форуму, где одним из спикеров выступил заместитель генерального директора по развитию ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.

Он рассказал, что омская воздушная гавань планирует расширять транспортную сеть. Сейчас акционерное общество «Омский аэропорт» ведет переговоры с авиаперевозчиками по организации прямых рейсов в Германию, Армению и Китай, пишет издание ОмскРегион.

Также идут по переговоры по открытию прямых рейсов в Уфу и Хабаровск. Чтобы привлечь авиакомпании, их необходимо заинтересовать. По словам заместителя гендиректора, перевозчики могут рассчитывать на скидку до 70% от общей стоимости услуг аэропорта и на рекламную поддержку. Как рассказал Селиверстов, открытие нового рейса для авиакомпаний – это риск, на который не все готовы идти.

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