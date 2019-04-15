Клиентам «Росводоканала Омска» не придется стоять в очереди

Posted 15 апреля 2019,, 09:53
Published 15 апреля 2019,, 09:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
С апреля в центральном офисе по ул. Маяковского, 2 принимаются безналичные денежные средства. Чтобы оплатить квитанцию и получить консультацию специалиста, необходимо взять электронный талон и дождаться приглашения оператора. В «одном окне» можно как оплатить услугу, так и получить информацию о начислениях или задолженности, проконсультироваться по вопросам поверки, ремонта, ввода в эксплуатацию приборов учета. Абоненты могут передать сведения о потреблении воды и узнать порядок подключения к сетям водоснабжения и канализации.
«Новый сервис позволит горожанам сэкономить время и сделать прием более комфортным. Чтобы максимально сократить процесс ожидания и выбрать дату приема, мы рекомендуем клиентам воспользоваться сервисом электронной записи. На сайте компании www.omskvodokanal.ru в разделе «Частным лицам» нужно нажать на строку «Электронная запись» и выбрать удобное время посещения», — рассказала Юлия Неклеса, начальник офиса по обслуживанию абонентов АО «ОмскВодоканал».
«Росводоканал Омск» постоянно совершенствует систему взаимодействия с потребителями. Недавно начал работу сервис «обратного вызова», благодаря которому не нужно дожидаться ответа оператора — система сама перезванивает абоненту. Также планируется обновление офисов для комфортного обслуживания граждан, уже этим летом новый клиентский офис появится в Советском округе.