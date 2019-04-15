Клиентам «Росводоканала Омска» не придется стоять в очереди

С апреля в центральном офисе по ул. Маяковского, 2 принимаются безналичные денежные средства. Чтобы оплатить квитанцию и получить консультацию специалиста, необходимо взять электронный талон и дождаться приглашения оператора. В «одном окне» можно как оплатить услугу, так и получить информацию о начислениях или задолженности, проконсультироваться по вопросам поверки, ремонта, ввода в эксплуатацию приборов учета. Абоненты могут передать сведения о потреблении воды и узнать порядок подключения к сетям водоснабжения и канализации.