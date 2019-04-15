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Posted 15 апреля 2019,, 09:53

Published 15 апреля 2019,, 09:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Клиентам «Росводоканала Омска» не придется стоять в очереди

15 апреля 2019, 09:53
«Росводоканал Омск» запустил сервис приема платежей в окнах главного офиса. С его помощью омичи смогут получить консультацию специалиста, а также оплатить услуги водоснабжения и водоотведения в одном окне.

С апреля в центральном офисе по ул. Маяковского, 2 принимаются безналичные денежные средства. Чтобы оплатить квитанцию и получить консультацию специалиста, необходимо взять электронный талон и дождаться приглашения оператора. В «одном окне» можно как оплатить услугу, так и получить информацию о начислениях или задолженности, проконсультироваться по вопросам поверки, ремонта, ввода в эксплуатацию приборов учета. Абоненты могут передать сведения о потреблении воды и узнать порядок подключения к сетям водоснабжения и канализации.

«Новый сервис позволит горожанам сэкономить время и сделать прием более комфортным. Чтобы максимально сократить процесс ожидания и выбрать дату приема, мы рекомендуем клиентам воспользоваться сервисом электронной записи. На сайте компании www.omskvodokanal.ru в разделе «Частным лицам» нужно нажать на строку «Электронная запись» и выбрать удобное время посещения», — рассказала Юлия Неклеса, начальник офиса по обслуживанию абонентов АО «ОмскВодоканал».

«Росводоканал Омск» постоянно совершенствует систему взаимодействия с потребителями. Недавно начал работу сервис «обратного вызова», благодаря которому не нужно дожидаться ответа оператора — система сама перезванивает абоненту. Также планируется обновление офисов для комфортного обслуживания граждан, уже этим летом новый клиентский офис появится в Советском округе.

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