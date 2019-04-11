В Омске пьяные пациенты устроили скандал работникам больницы

У входа в медучреждение они увидели медперсонал и двоих мужчин, которые вели себя очень агрессивно. Один из медработников рассказал сотрудникам Росгвардии, что нетрезвые пациенты оскорбляют работников больницы, выражаются нецензурной бранью и угрожают им физической расправой. Конфликт, по словам работников учреждения, случился из-за того, что пациентов в состоянии опьянения не пустили в лечебное учреждение.