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Posted 11 апреля 2019, 10:25

Published 11 апреля 2019, 10:25

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске пьяные пациенты устроили скандал работникам больницы

В Омске пьяные пациенты устроили скандал работникам больницы

11 апреля 2019, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Успокоить буйных пациентов удалось сотрудникам Росгвардии, которые прибыли в медучреждение на сигнал о срабатывании тревожной кнопки, пояснили в пресс-службе ведомства.

У входа в медучреждение они увидели медперсонал и двоих мужчин, которые вели себя очень агрессивно. Один из медработников рассказал сотрудникам Росгвардии, что нетрезвые пациенты оскорбляют работников больницы, выражаются нецензурной бранью и угрожают им физической расправой. Конфликт, по словам работников учреждения, случился из-за того, что пациентов в состоянии опьянения не пустили в лечебное учреждение.

Согласно режиму лечения, они могут покидать территорию учреждения в течение дня. Во время очередной прогулки мужчины отправились в кафе на празднование дня рождения своего друга и там употребили алкоголь.

Пропускать лечение мужчинам было нельзя, и они решили вернуться, посчитав, что медперсонал не заметит их опьянения. Однако на пропускном пункте поняли, что мужчины нетрезвые, и не пропустили их в стационар. Тогда пациенты начали агрессивно скандалить с работниками медучреждения.

В ведомстве отметили, что для успокоения агрессивных пациентов было достаточно только вида сотрудников Росгвардии. Однако мужчин все же задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

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