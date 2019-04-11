В Омске пьяные пациенты устроили скандал работникам больницы

Posted 11 апреля 2019, 10:25
Published 11 апреля 2019, 10:25
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
У входа в медучреждение они увидели медперсонал и двоих мужчин, которые вели себя очень агрессивно. Один из медработников рассказал сотрудникам Росгвардии, что нетрезвые пациенты оскорбляют работников больницы, выражаются нецензурной бранью и угрожают им физической расправой. Конфликт, по словам работников учреждения, случился из-за того, что пациентов в состоянии опьянения не пустили в лечебное учреждение.
Согласно режиму лечения, они могут покидать территорию учреждения в течение дня. Во время очередной прогулки мужчины отправились в кафе на празднование дня рождения своего друга и там употребили алкоголь.
Пропускать лечение мужчинам было нельзя, и они решили вернуться, посчитав, что медперсонал не заметит их опьянения. Однако на пропускном пункте поняли, что мужчины нетрезвые, и не пропустили их в стационар. Тогда пациенты начали агрессивно скандалить с работниками медучреждения.
В ведомстве отметили, что для успокоения агрессивных пациентов было достаточно только вида сотрудников Росгвардии. Однако мужчин все же задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств.