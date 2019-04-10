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Posted 10 апреля 2019,, 05:49

Published 10 апреля 2019,, 05:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Путин объявил благодарность уволенному омскому проректору

10 апреля 2019, 05:49
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в научной и педагогической деятельности, а также в подготовке высококвалифицированных кадров ряду преподавателей и руководителей российских вузов.

Среди отмеченных главой государства - заведующий кафедрой ОмГТУ Александр Мышлявцев.

Напомним, в январе этого года Александр Мышлявцев был уволен с должности проректора по учебной работе ОмГТУ. На сегодняшний день он возглавляет в университете кафедру химической технологии и биотехнологии.

Понизили Мышлявцева в должности после прокурорской проверки вуза. В декабре 2018 года надзорный орган вынес представление ректору о незаконно зачисленных 18 иностранных студентах.

Материалы по данному факту направлены в региональный Следком для уголовно-правовой оценки выявленных нарушений. На данный момент следователями проводится доследственная проверка, никому из должностных лиц ОмГТУ обвинения не предъявлены.

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