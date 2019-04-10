Путин объявил благодарность уволенному омскому проректору

Posted 10 апреля 2019,, 05:49
Published 10 апреля 2019,, 05:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Среди отмеченных главой государства - заведующий кафедрой ОмГТУ Александр Мышлявцев.
Напомним, в январе этого года Александр Мышлявцев был уволен с должности проректора по учебной работе ОмГТУ. На сегодняшний день он возглавляет в университете кафедру химической технологии и биотехнологии.
Понизили Мышлявцева в должности после прокурорской проверки вуза. В декабре 2018 года надзорный орган вынес представление ректору о незаконно зачисленных 18 иностранных студентах.
Материалы по данному факту направлены в региональный Следком для уголовно-правовой оценки выявленных нарушений. На данный момент следователями проводится доследственная проверка, никому из должностных лиц ОмГТУ обвинения не предъявлены.