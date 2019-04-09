Омичи не хотят расширения распределительного центра «Магнита» в городе

Posted 9 апреля 2019,, 01:28
Published 9 апреля 2019,, 01:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Данный проект воплощается под контролем регионального министерства экономики и входит в реестр приоритетных с объемом инвестиций в 1 млрд 464 млн рублей. В его рамках предполагается возведение к уже существующему зданию пристройки холодного склада, что увеличит площадь комплекса до 35 тыс. квадратных метров, сообщает «Омскрегион».
«Магнит» занимает пять участков, два из которых находятся в собственности компании — на них расположено существующее здание, оставшиеся три участка арендуются — на них планируют продолжить строительство по инвестпроекту.
Однако против расширения границ «Тандера» выступил собственник соседнего участка Олег Украинцев. Как выяснилось, компания поставила на кадастровый учет санитарно-защитные зоны как существующего, так и планируемого объекта. И участок соседа, у которого есть собственные планы по строительству на своей земле, оказался частично перекрыт этой санитарной зоной.
Ранее против расширения распределительного центра высказывался другой сосед — ООО «Тотем», оспаривая часть парковки у АО «Тандер» под благоустройство — посадку яблонь, установку скамеек и посев газона.
Окончательное решение по итогам публичных слушаний примет мэр Омска.