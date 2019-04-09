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Posted 9 апреля 2019,, 01:28

Published 9 апреля 2019,, 01:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи не хотят расширения распределительного центра «Магнита» в городе

9 апреля 2019, 01:28
В Омске на публичных слушаниях в мэрии была рассмотрена заявка «Магнита» (АО «Тандер») на уменьшение отступа до нуля метров от соседних участков застройки по адресу улица 3-я Молодежная, 15, на котором реализуется крупный инвестиционный проект — строительство распределительного центра.

Данный проект воплощается под контролем регионального министерства экономики и входит в реестр приоритетных с объемом инвестиций в 1 млрд 464 млн рублей. В его рамках предполагается возведение к уже существующему зданию пристройки холодного склада, что увеличит площадь комплекса до 35 тыс. квадратных метров, сообщает «Омскрегион».

«Магнит» занимает пять участков, два из которых находятся в собственности компании — на них расположено существующее здание, оставшиеся три участка арендуются — на них планируют продолжить строительство по инвестпроекту.

Однако против расширения границ «Тандера» выступил собственник соседнего участка Олег Украинцев. Как выяснилось, компания поставила на кадастровый учет санитарно-защитные зоны как существующего, так и планируемого объекта. И участок соседа, у которого есть собственные планы по строительству на своей земле, оказался частично перекрыт этой санитарной зоной.

Ранее против расширения распределительного центра высказывался другой сосед — ООО «Тотем», оспаривая часть парковки у АО «Тандер» под благоустройство — посадку яблонь, установку скамеек и посев газона.

Окончательное решение по итогам публичных слушаний примет мэр Омска.

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