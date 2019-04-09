Омичи не хотят расширения распределительного центра «Магнита» в городе

Однако против расширения границ «Тандера» выступил собственник соседнего участка Олег Украинцев. Как выяснилось, компания поставила на кадастровый учет санитарно-защитные зоны как существующего, так и планируемого объекта. И участок соседа, у которого есть собственные планы по строительству на своей земле, оказался частично перекрыт этой санитарной зоной.