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Posted 9 апреля 2019, 07:10

Published 9 апреля 2019, 07:10

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

На омской трассе взорвался автомобиль (Видео)

На омской трассе взорвался автомобиль (Видео)

9 апреля 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На трассе под Омском взорвался автомобиль — ударная волна выгнула кузов иномарки.

Видеозапись момента взрыва была опубликована в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает автор публикации, автомобиль ехал с шиномонтажа и вез в багажнике три шины на трал, однако одна из них взорвалась.

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