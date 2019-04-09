Комфорт, уют и надежность: как правильно выбрать офисную мебель?

Работники проводят в офисе много времени, соответственно, от частого использования мебель может терять свой вид или заявленные функции. При выборе необходимо останавливаться именно на прочных и качественных стульях, столах, диванах и так далее. Лучше один раз выбрать надежную мебель, чем в дальнейшем несколько раз переплачивать за ремонт. Помимо этого, непредвиденные обстоятельства могут сказаться на работе организации.