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Posted 9 апреля 2019, 16:50

Published 9 апреля 2019, 16:50

Modified 23 февраля 2022, 13:23

Updated 23 февраля 2022, 13:23

Комфорт, уют и надежность: как правильно выбрать офисную мебель?

9 апреля 2019, 16:50
Работоспособность человека в большинстве случаев напрямую зависит от организации места и пространства. Какими ключевыми характеристиками должна обладать офисная мебель, чтобы повысить трудоспособность сотрудников?

Данным вопросом всегда задаются заботливые руководители, которые готовы проявлять уважение к своим подчиненным. Согласитесь, долгое времяпрепровождение в офисе сказывается на психологическом состоянии человека. Именно поэтому следует выбирать качественную мебель для офиса.

При выборе мебели не забывайте о том, что она является лицом фирмы. Элементы интерьера должны быть подобраны в единой цветовой гамме и одном стиле.

Основные характеристики, которым должна соответствовать мебель в офисе.

Долговечность

Работники проводят в офисе много времени, соответственно, от частого использования мебель может терять свой вид или заявленные функции. При выборе необходимо останавливаться именно на прочных и качественных стульях, столах, диванах и так далее. Лучше один раз выбрать надежную мебель, чем в дальнейшем несколько раз переплачивать за ремонт. Помимо этого, непредвиденные обстоятельства могут сказаться на работе организации.

Комфорт

Длительный рабочий день на неудобном стуле может не только снизить работоспособность, но и испортить настроение. Работодателям хочется, чтобы их сотрудники излучали доброжелательность и внимание. Мебель – одна из составляющих для достижения данных качеств.

Дизайн

Лицо компании, как уже говорилось ранее, полностью зависит от впечатления от офиса. Например, вы решили приобрести квартиру, соответственно, воспользоваться услугами риелтора. Представьте, что, оказавшись в офисе, вы увидите обшарпанные столы и стулья, да и в целом весь интерьер будет напоминать «сборную солянку». Да и захочется ли вам присаживаться на место, которое вам предложат? Конечно, нет.

Дизайн помещения напрямую зависит от мнения ваших клиентов. Руководитель фирмы должен позаботиться не только о своих сотрудниках, но и о посетителях офиса, поэтому в помещении должны располагаться удобные диваны, кресла, стулья.

Упорядоченность

Порядок в интерьере создает упорядоченность и в работе. Важно при обустройстве пространства предвидеть все нюансы, которые возникнут в работе. Должно быть достаточное количество стульев, столов, тумбочек, полок и так далее.

Помните, что психологи рекомендуют создавать в офисе такую обстановку, в которой комфортно будут ощущать себя как сотрудники, так и клиенты. Большой выбор качественной офисной мебели, соответствующей всем заявленным характеристикам, можете посмотреть по ссылке.

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