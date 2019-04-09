Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Posted 9 апреля 2019, 10:00
Published 9 апреля 2019, 10:00
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Голосование назначено на 9 июня 2019 года.
«Нужно продолжать работу по эффективной успешной реализации социальных программ и стратегии елбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан — демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа», — сказал Токаев.
По плану следующие выборы в Казахстане должны были состояться весной 2020 года.
Напомним, 19 марта ушел в отставку Нурсултан Назарбаев, руководивший государством почти 30 лет. Новым главой был назначен спикер парламента — Касым-Жомарт Токаев, а новым сенатором стала дочь Назарбаева — Дарига.