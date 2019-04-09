Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

«Нужно продолжать работу по эффективной успешной реализации социальных программ и стратегии елбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан — демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа», — сказал Токаев.