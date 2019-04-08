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Posted 8 апреля 2019,, 00:37

Published 8 апреля 2019,, 00:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский учитель оформил подъезд многоэтажки в космическом стиле

8 апреля 2019, 00:37
В Омске первый подъезд многоэтажного дома, расположенного на улице Нейбута, расписали в космической тематике. Автором проекта выступил дизайнер и преподаватель музыкально-педагогического колледжа Денис Астанин.

Каждая площадка с 1 по 10 этаж посвящена памятному событию, связанному с освоением Космоса: Юрию Гагарину, первому спутнику Земли, Белке и Стрелке, Терешковой, первой космической свадьбе, сообщает «Омскрегион».

На этом Денис Астанин не остановится и оформит оставшиеся три подъезда дома. Второй подъезд будет посвящен всемирно известным актерам, третий — актерам советского и российского кино, чья судьба связана с Омском, четвертый — оформит с использованием картин городской архитектуры.

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