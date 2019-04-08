Омский учитель оформил подъезд многоэтажки в космическом стиле

Posted 8 апреля 2019,, 00:37
Published 8 апреля 2019,, 00:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Каждая площадка с 1 по 10 этаж посвящена памятному событию, связанному с освоением Космоса: Юрию Гагарину, первому спутнику Земли, Белке и Стрелке, Терешковой, первой космической свадьбе, сообщает «Омскрегион».
На этом Денис Астанин не остановится и оформит оставшиеся три подъезда дома. Второй подъезд будет посвящен всемирно известным актерам, третий — актерам советского и российского кино, чья судьба связана с Омском, четвертый — оформит с использованием картин городской архитектуры.