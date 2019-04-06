Путин повторно назначил Джангунакова главой омской Росгвардии

Posted 6 апреля 2019,, 08:20
Published 6 апреля 2019,, 08:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«В соответствии с указом Президента РФ от 1 апреля 2019 года полковник полиции Естай Джангунаков назначен начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области», - сообщается на портале федеральной Нацгвардии.
В ведомстве «KVnews» повторное назначение объяснили тем, что статус подразделений гвардейцев повышен, и должность региональных управлений стала генеральской. Решение о назначениях на такие должности может принимать только президент страны.
Отметим, что Естая Джангунакова назначили на эту должность в октябре 2016 года. Тогда приказ о назначении Джангунакова на должность начальника омской Росгвардии подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.