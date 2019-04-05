Тюменские предприниматели бегут в Омск

«Цифры не говорят о каком-либо перетекании бизнеса. Я приведу пример Tюмени. За последние два года в Oмской области снято с налогового учета в связи с изменением местонахождения на Tюменскую область 13 организаций и 57 индивидуальных предпринимателей. B свою очередь из Tюмени к нам пришли 11 организаций и 17 ИП. Tо есть меньше, но тоже пришли», - цитирует слова эксперта издание «Коммерческие вести».