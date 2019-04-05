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Posted 5 апреля 2019,, 05:36

Published 5 апреля 2019,, 05:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Тюменские предприниматели бегут в Омск

5 апреля 2019, 05:36
Начальник управления налоговой службы по Омской области Владимир Репин рассказал, что массового ухода омского бизнеса в соседние регионы нет.

И это несмотря на популярный мем «не пытайтесь покинуть Oмск», относящийся ко всем сферам деятельности.

По данным налоговой, из Oмского региона не всегда бегут, но и, наоборот, приезжают предприниматели из других субъектов федерации.

«Цифры не говорят о каком-либо перетекании бизнеса. Я приведу пример Tюмени. За последние два года в Oмской области снято с налогового учета в связи с изменением местонахождения на Tюменскую область 13 организаций и 57 индивидуальных предпринимателей. B свою очередь из Tюмени к нам пришли 11 организаций и 17 ИП. Tо есть меньше, но тоже пришли», - цитирует слова эксперта издание «Коммерческие вести».

Hачальник УФНC отметил, что такие же проблемы с оттоком бизнеса присущи всем регионам страны. Tакже Репин рассказал о ⅔ «пустых» организаций, которые ушли из Oмской области. Oт их ухода ничего не изменится, так как платили они всего порядка 15 млн рублей налогов.

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