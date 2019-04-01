Чиновники и регоператор будут еженедельно отчитываться о несобранном мусоре

«Минприроды должно четко отслеживать этот процесс, чтобы там, где услуга не предоставляется, региональный оператор не вздумал брать деньги с населения. Это должно соблюдаться неукоснительно. Даже если у них готов мусороперерабатывающий завод, сортировочная станция, но они не забирают из села мусор, требований денег за услугу не должно быть», - подчеркнул Бурков.