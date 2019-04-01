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Posted 1 апреля 2019, 11:58

Published 1 апреля 2019, 11:58

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Чиновники и регоператор будут еженедельно отчитываться о несобранном мусоре

Чиновники и регоператор будут еженедельно отчитываться о несобранном мусоре

1 апреля 2019, 11:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За тем, как и куда будет собираться и вывозиться мусор, глава региона поручил проследить министерству природных ресурсов и главам районов.

Сегодня на аппаратном совещании Александр Бурков обратил особое внимание на контроль того, как будет осуществляться вывоз отходов. Теперь ведомства, муниципалитеты и регоператор будут предоставлять губернатору еженедельный отчет о своей работе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Минприроды должно четко отслеживать этот процесс, чтобы там, где услуга не предоставляется, региональный оператор не вздумал брать деньги с населения. Это должно соблюдаться неукоснительно. Даже если у них готов мусороперерабатывающий завод, сортировочная станция, но они не забирают из села мусор, требований денег за услугу не должно быть», - подчеркнул Бурков.

Кроме этого, глава региона отметил, что каждый район должен понимать, как регоператор осуществляет деятельность на его территории. «Магнит», в свою очередь, должен отвечать за свою работу перед жителями области, которые пользуются его услугами.

Министр природных ресурсов Илья Лобов заверил, что регоператора обязали предоставить главам муниципалитетов график движения спецтранспорта по сбору отходов. Уже сегодня, по его словам, на маршруты выехали 144 единицы техники. С главами ведомство также поддерживает непрерывную связь.

Мусорная реформа в Омске стартовала сегодня, 1 апреля. С этого дня вывозом мусора с территории региона будет заниматься региональный оператор «Магнит». Плата за вывоз ТКО с 1 апреля за одного человека составила 133 рубля. Подробнее о том, как работает новая система обращения с отходами, можно почитать здесь.

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