На трассе под Омском разбились пенсионерка и двое детей

Портал «Время» со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что на трассе под Омском автомобиль «Волга», за рулем которого находился 23-летний водитель, при обгоне столкнулся с ВАЗ-21214. В результате аварии «Волга» перевернулась.