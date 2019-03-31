На трассе под Омском разбились пенсионерка и двое детей

Posted 31 марта 2019, 03:46
Published 31 марта 2019, 03:46
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Портал «Время» со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что на трассе под Омском автомобиль «Волга», за рулем которого находился 23-летний водитель, при обгоне столкнулся с ВАЗ-21214. В результате аварии «Волга» перевернулась.
ДТП оказалось смертельным для троих пассажиров, в том числе двое детей погибли из-за несовместимых с жизнью травм. Еще один пассажир, по данным издания, госпитализирован в медучреждение.
«По факту ДТП начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - цитирует «Время» пресс-службу регионального департамента полиции.
Из неофициальных источников порталу стало известно, что в перевернувшемся автомобиле в Тарбагатайский район ехали пожилые супруги, которые везли погостить двух внучек.