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Posted 31 марта 2019, 03:46

Published 31 марта 2019, 03:46

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

На трассе под Омском разбились пенсионерка и двое детей

На трассе под Омском разбились пенсионерка и двое детей

31 марта 2019, 03:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Смертельная авария произошла на трассе Омск – Майкапчагай.

Портал «Время» со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что на трассе под Омском автомобиль «Волга», за рулем которого находился 23-летний водитель, при обгоне столкнулся с ВАЗ-21214. В результате аварии «Волга» перевернулась.

ДТП оказалось смертельным для троих пассажиров, в том числе двое детей погибли из-за несовместимых с жизнью травм. Еще один пассажир, по данным издания, госпитализирован в медучреждение.

«По факту ДТП начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - цитирует «Время» пресс-службу регионального департамента полиции.

Из неофициальных источников порталу стало известно, что в перевернувшемся автомобиле в Тарбагатайский район ехали пожилые супруги, которые везли погостить двух внучек.

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