В Омске вернут поворот на Лермонтова при выезде с Комсомольского моста

Как отметили в пресс-службе мэрии, поворот функционировал во время ремонта Юбилейного моста. После открытия движения транспорта по обновленному мосту поворачивать влево с проспекта Карла Маркса по направлению с Комсомольского моста на Лермонтова запретили.