В Омске вернут поворот на Лермонтова при выезде с Комсомольского моста

Posted 27 марта 2019, 10:49
Published 27 марта 2019, 10:49
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Как отметили в пресс-службе мэрии, поворот функционировал во время ремонта Юбилейного моста. После открытия движения транспорта по обновленному мосту поворачивать влево с проспекта Карла Маркса по направлению с Комсомольского моста на Лермонтова запретили.
После обращений местных жителей в департаменте транспорта мэрии Омска приняли решение вернуть поворот в схему движения. В профильном департаменте отмечают, что движение по новой схеме будет осуществляться уже с 17 апреля 2019 года.