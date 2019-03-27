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Posted 27 марта 2019, 10:49

Published 27 марта 2019, 10:49

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске вернут поворот на Лермонтова при выезде с Комсомольского моста

В Омске вернут поворот на Лермонтова при выезде с Комсомольского моста

27 марта 2019, 10:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Левый поворот на улицу Лермонтова со стороны Комсомольского моста вернут в схему дорожного движения.

Как отметили в пресс-службе мэрии, поворот функционировал во время ремонта Юбилейного моста. После открытия движения транспорта по обновленному мосту поворачивать влево с проспекта Карла Маркса по направлению с Комсомольского моста на Лермонтова запретили.

После обращений местных жителей в департаменте транспорта мэрии Омска приняли решение вернуть поворот в схему движения. В профильном департаменте отмечают, что движение по новой схеме будет осуществляться уже с 17 апреля 2019 года.

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