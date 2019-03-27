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Posted 27 марта 2019, 06:44

Published 27 марта 2019, 06:44

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Миллиард омского гостевого маршрута могут отдать уральским строителям

Миллиард омского гостевого маршрута могут отдать уральским строителям

27 марта 2019, 06:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Омские строители обеспокоены тем, что 1,1 млрд рублей, выделенные на ремонт фасадов домов, расположенных вдоль гостевого маршрута, достанутся иногородним компаниям.

Основанием для беспокойства стало совещание, проведенное на минувшей неделе министром строительства Омской области Антоном Заевым и посвященное подготовке к осеннему Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщают «Коммерческие Вести».

Ссылаясь на собственные источники, издание поясняет, что заказы на ремонт фасадов, а это, по предварительным подсчетам, от 6 до 8 млн рублей за каждый дом, достанутся именно иногородним компаниям, среди которых называются ООО «Аранта», ООО «КМ Сервис-Урал» и ООО «Квантор-Строй», представители которых присутствовали на совещании.

Скорее всего дома, стоящие вдоль гостевого маршрута, раздадут подрядчикам без проведения конкурсного отбора, и подрядные организации будут выбирать непосредственно управляющие компании, как это произошло 10 лет назад, когда более 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт домов раздали через УК без конкурсов.

А это значит, что не только омские строители не смогут заработать на крупном проекте, но и область не получит налоговых отчислений в виде налога на прибыль и НДФЛ.

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