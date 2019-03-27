Миллиард омского гостевого маршрута могут отдать уральским строителям

Ссылаясь на собственные источники, издание поясняет, что заказы на ремонт фасадов, а это, по предварительным подсчетам, от 6 до 8 млн рублей за каждый дом, достанутся именно иногородним компаниям, среди которых называются ООО «Аранта», ООО «КМ Сервис-Урал» и ООО «Квантор-Строй», представители которых присутствовали на совещании.