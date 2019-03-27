Миллиард омского гостевого маршрута могут отдать уральским строителям

Posted 27 марта 2019, 06:44
Published 27 марта 2019, 06:44
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Основанием для беспокойства стало совещание, проведенное на минувшей неделе министром строительства Омской области Антоном Заевым и посвященное подготовке к осеннему Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщают «Коммерческие Вести».
Ссылаясь на собственные источники, издание поясняет, что заказы на ремонт фасадов, а это, по предварительным подсчетам, от 6 до 8 млн рублей за каждый дом, достанутся именно иногородним компаниям, среди которых называются ООО «Аранта», ООО «КМ Сервис-Урал» и ООО «Квантор-Строй», представители которых присутствовали на совещании.
Скорее всего дома, стоящие вдоль гостевого маршрута, раздадут подрядчикам без проведения конкурсного отбора, и подрядные организации будут выбирать непосредственно управляющие компании, как это произошло 10 лет назад, когда более 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт домов раздали через УК без конкурсов.
А это значит, что не только омские строители не смогут заработать на крупном проекте, но и область не получит налоговых отчислений в виде налога на прибыль и НДФЛ.