К 2022 году «Россети» сделают энергетику Северной Осетии безубыточной

Posted 22 марта 2019, 19:37
Published 22 марта 2019, 19:37
Modified 23 февраля 2022, 12:59
Updated 23 февраля 2022, 12:59
Открывая совещание, Вячеслав Битаров заявил о готовности к сотрудничеству с «Россетями». Об этом пишут «Новые известия».
По словам Павла Ливинского, «Россети» предлагают меры по уменьшению потерь и улучшению платежной дисциплины, чтобы сетевой комплекс республики вышел на стабильные финансово-экономические параметры.
«Россети» предлагают пересмотреть нормативы потребления, повысить платежную дисциплину предприятий ЖКХ и довести уровень оплаты за электричество до 100%. Чтобы достичь этих целей, «Россети» разработали «Программу снижения потерь», которая предполагает выделение 0,6 миллиарда рублей собственных средств компании на реконструкцию 430 километров распределительных сетей 0,4 кВ и монтаж 13 тысяч интеллектуальных приборов учета. Эти меры приведут к сокращению потерь до 15,37% к 2022 году.