К 2022 году «Россети» сделают энергетику Северной Осетии безубыточной

«Россети» предлагают пересмотреть нормативы потребления, повысить платежную дисциплину предприятий ЖКХ и довести уровень оплаты за электричество до 100%. Чтобы достичь этих целей, «Россети» разработали «Программу снижения потерь», которая предполагает выделение 0,6 миллиарда рублей собственных средств компании на реконструкцию 430 километров распределительных сетей 0,4 кВ и монтаж 13 тысяч интеллектуальных приборов учета. Эти меры приведут к сокращению потерь до 15,37% к 2022 году.