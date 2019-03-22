gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2019, 19:37

Published 22 марта 2019, 19:37

Modified 23 февраля 2022, 12:59

Updated 23 февраля 2022, 12:59

К 2022 году «Россети» сделают энергетику Северной Осетии безубыточной

22 марта 2019, 19:37
Во Владикавказе прошло совещание правительства, где глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский договорились выработать совместный план по улучшению электроснабжения в республике.

Открывая совещание, Вячеслав Битаров заявил о готовности к сотрудничеству с «Россетями». Об этом пишут «Новые известия».

По словам Павла Ливинского, «Россети» предлагают меры по уменьшению потерь и улучшению платежной дисциплины, чтобы сетевой комплекс республики вышел на стабильные финансово-экономические параметры.

«Россети» предлагают пересмотреть нормативы потребления, повысить платежную дисциплину предприятий ЖКХ и довести уровень оплаты за электричество до 100%. Чтобы достичь этих целей, «Россети» разработали «Программу снижения потерь», которая предполагает выделение 0,6 миллиарда рублей собственных средств компании на реконструкцию 430 километров распределительных сетей 0,4 кВ и монтаж 13 тысяч интеллектуальных приборов учета. Эти меры приведут к сокращению потерь до 15,37% к 2022 году.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика