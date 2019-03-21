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Posted 21 марта 2019, 03:21

Published 21 марта 2019, 03:21

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омич с ножом напал на собственную супругу

Омич с ножом напал на собственную супругу

21 марта 2019, 03:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омской области полицейские задержали 46-летнего жителя деревни Пятилетка. Мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей гражданской супруге.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области, женщина была доставлена в больницу с диагнозом колото-резаное ранение брюшной полости. Выяснилось, что конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртных напитков.

Как выяснилось, омич уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и хулиганство. Его задержали, а с места происшествия изъяли орудие преступления — нож.

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