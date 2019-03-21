Омич с ножом напал на собственную супругу

Posted 21 марта 2019, 03:21
Published 21 марта 2019, 03:21
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области, женщина была доставлена в больницу с диагнозом колото-резаное ранение брюшной полости. Выяснилось, что конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртных напитков.
Как выяснилось, омич уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и хулиганство. Его задержали, а с места происшествия изъяли орудие преступления — нож.