Омичи стали меньше болеть раком

В 2018 году в регионе было выявлено 55% больных со злокачественными новообразованиями на ранних стадиях. Ежегодно проводится около 1000 операций (10-12% от общего числа) без разрезов на теле человека. При таких операциях риск возникновения осложнений сводится к минимуму, пояснили в пресс-службе регионального правительства.