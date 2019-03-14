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Posted 14 марта 2019, 12:58

Published 14 марта 2019, 12:58

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омичи стали меньше болеть раком

Омичи стали меньше болеть раком

14 марта 2019, 12:58
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В прошлом году, по словам специалистов, в Омской области снизилось число заболевших онкологией.

Особое внимание специалистов уделяется профилактике и выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях. Благодаря этому пациента своевременно направляют в спецучреждение и назначают адекватную терапию.

В 2018 году обследование на раннее выявление онкологии прошли 1,1 млн жителей региона. Для выявления рака на ранних стадиях и профилактики рецидива у жителей сельских районов специалисты областного онкодиспансера организуют выездные обследования, пояснили в пресс-службе правительства Омской области.

В 2018 году в регионе было выявлено 55% больных со злокачественными новообразованиями на ранних стадиях. Ежегодно проводится около 1000 операций (10-12% от общего числа) без разрезов на теле человека. При таких операциях риск возникновения осложнений сводится к минимуму, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Омской области на переоснащение онкодиспансера из федерального бюджета до 2022 года планируется выделить 2 млрд рублей.

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