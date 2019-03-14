Омичи стали меньше болеть раком

Posted 14 марта 2019, 12:58
Published 14 марта 2019, 12:58
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Особое внимание специалистов уделяется профилактике и выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях. Благодаря этому пациента своевременно направляют в спецучреждение и назначают адекватную терапию.
В 2018 году обследование на раннее выявление онкологии прошли 1,1 млн жителей региона. Для выявления рака на ранних стадиях и профилактики рецидива у жителей сельских районов специалисты областного онкодиспансера организуют выездные обследования, пояснили в пресс-службе правительства Омской области.
В 2018 году в регионе было выявлено 55% больных со злокачественными новообразованиями на ранних стадиях. Ежегодно проводится около 1000 операций (10-12% от общего числа) без разрезов на теле человека. При таких операциях риск возникновения осложнений сводится к минимуму, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
В рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Омской области на переоснащение онкодиспансера из федерального бюджета до 2022 года планируется выделить 2 млрд рублей.