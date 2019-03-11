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Posted 11 марта 2019, 05:38

Published 11 марта 2019, 05:38

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омич похитил у 90-летнего ветерана ВОВ 1 млн рублей

Омич похитил у 90-летнего ветерана ВОВ 1 млн рублей

11 марта 2019, 05:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Колосовский районный суд Омской области рассмотрит уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина растратил около 1 млн рублей со сберегательного сертификата ветерана ВОВ из города Кемерово.

Омич получил от своего дальнего родственника сберегательный сертификат для дальнейшей покупки жилья ветерану ВОВ на территории села Колосовка. Однако летом 2017 года мужчина, не имея разрешения пенсионера на расходование денежных средств, перевел их на свой счет, после чего потратил по собственному усмотрению.

Родственники ветерана узнали о произошедшем и обратились в полицию и суд для возмещения похищенных средств. Фигурант уголовного дела вернул пенсионеру немногим более 200 тыс. рублей и продолжает отрицать свою вину. На его имущество наложен арест, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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