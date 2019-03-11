Омич похитил у 90-летнего ветерана ВОВ 1 млн рублей

Омич получил от своего дальнего родственника сберегательный сертификат для дальнейшей покупки жилья ветерану ВОВ на территории села Колосовка. Однако летом 2017 года мужчина, не имея разрешения пенсионера на расходование денежных средств, перевел их на свой счет, после чего потратил по собственному усмотрению.