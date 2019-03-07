Улицы Омска впервые начнут посыпать антиобледенителями из Перми

В пресс-службе мэрии Омска отмечают, что противогололедный реагент должен представлять собой сыпучий материал в виде кристаллов, гранул, которые при взаимодействии со льдом и снегом способны полностью растворяться. По словам специалистов, один грамм такого вещества может расплавить от пяти до восьми граммов льда. Расход новой смеси должен составить от 40 до 120 граммов на квадратный метр. Используемые сейчас на дорогах Омска реагенты имеют расход в среднем от 250 до 300 граммов на квадратный метр.