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Posted 7 марта 2019, 01:39

Published 7 марта 2019, 01:39

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Улицы Омска впервые начнут посыпать антиобледенителями из Перми

Улицы Омска впервые начнут посыпать антиобледенителями из Перми

7 марта 2019, 01:39
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В мэрии Омска подвели итоги аукциона, победитель которого должен будет поставить в Омск противогололедные материалы. Победителем торгов стала пермская компания «ТРАНССЕРВИС».

Теперь победитель торгов в течение 10 дней должен поставить в Омск 483 тонны антиобледенителя. Для защиты магистралей от гололеда его будут использовать впервые. Сейчас дороги Омска посыпают песко-соляной смесью.

Поставщику Управление дорожного хозяйства и благоустройства предлагало 9,645 млн рублей, однако в процессе торгов цену удалось сбить до 9,597 млн рублей.

В пресс-службе мэрии Омска отмечают, что противогололедный реагент должен представлять собой сыпучий материал в виде кристаллов, гранул, которые при взаимодействии со льдом и снегом способны полностью растворяться. По словам специалистов, один грамм такого вещества может расплавить от пяти до восьми граммов льда. Расход новой смеси должен составить от 40 до 120 граммов на квадратный метр. Используемые сейчас на дорогах Омска реагенты имеют расход в среднем от 250 до 300 граммов на квадратный метр.

Кроме того, реагент не должен оказывать негативного влияния на городскую почву. Карбамид в составе смеси является минеральным удобрением и препятствует засолению обочин и тротуаров. Также антиобледенитель должен полностью растворяться, чтобы не создавать дополнительной работы дорожным службам города.

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