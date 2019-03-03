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Posted 3 марта 2019, 04:15

Published 3 марта 2019, 04:15

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за метели и сильного ветра

Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за метели и сильного ветра

3 марта 2019, 04:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня, 3 марта, проезд по дороге из Омска в Республику Казахстан временно ограничили.

О перекрытии трассы республиканского значения А-13 Кокшетау — Кишкенеколь для всех видов транспорта объявил департамент по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Данная мера вызвана изменениями погодных условий. Напомним, ранее редакция Города55 сообщала о штормовом предупреждении, объявленном на ближайшие сутки — синоптики спрогнозировали метель и порывы ветра до 24 м/с.

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