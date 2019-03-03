Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за метели и сильного ветра

Posted 3 марта 2019, 04:15
Published 3 марта 2019, 04:15
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
О перекрытии трассы республиканского значения А-13 Кокшетау — Кишкенеколь для всех видов транспорта объявил департамент по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Данная мера вызвана изменениями погодных условий. Напомним, ранее редакция Города55 сообщала о штормовом предупреждении, объявленном на ближайшие сутки — синоптики спрогнозировали метель и порывы ветра до 24 м/с.