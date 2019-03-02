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Posted 2 марта 2019, 13:50

Published 2 марта 2019, 13:50

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске поезд переехал невнимательного пешехода

В Омске поезд переехал невнимательного пешехода

2 марта 2019, 13:50
Фото: 1MediaInvest.
В омском следственном отделе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде.

В ночь на 3 марта на перегоне станция Омск-Восточный – станция Омск-Северный поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину. Предварительно установлено, что мужчина перебегал железнодорожные пути в неположенном месте и не обратил внимания на сигнал приближающегося поезда.

Машинист попытался экстренно остановить железнодорожный состав, однако это не позволило избежать наезда на пешехода. Омич скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, на данный момент проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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