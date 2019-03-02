В Омске поезд переехал невнимательного пешехода

В ночь на 3 марта на перегоне станция Омск-Восточный – станция Омск-Северный поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину. Предварительно установлено, что мужчина перебегал железнодорожные пути в неположенном месте и не обратил внимания на сигнал приближающегося поезда.