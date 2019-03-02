Омский гипермаркет «Победа» на Московке эвакуируют

Posted 2 марта 2019, 09:24
Published 2 марта 2019, 09:24
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Гипермаркет «Победа» на Старой Московке окружен пожарными машинами. Фотографиями происшествия очевидцы поделились в паблике «Аварийный Омск».
В комментариях к записи омичи пишут, что поступил сигнал о пожаре в автоматическом режиме. Однако информации о том, ложным ли он был, пока нет.
Обновлено: «Срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Пожарно-спасательными подразделениями все проверено. Признаков пожара не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области Городу55.