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Posted 2 марта 2019, 09:24

Published 2 марта 2019, 09:24

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омский гипермаркет «Победа» на Московке эвакуируют

Омский гипермаркет «Победа» на Московке эвакуируют

2 марта 2019, 09:24
Фото: 1MediaInvest.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Гипермаркет «Победа» на Старой Московке окружен пожарными машинами. Фотографиями происшествия очевидцы поделились в паблике «Аварийный Омск».

В комментариях к записи омичи пишут, что поступил сигнал о пожаре в автоматическом режиме. Однако информации о том, ложным ли он был, пока нет.

Обновлено: «Срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Пожарно-спасательными подразделениями все проверено. Признаков пожара не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области Городу55.

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