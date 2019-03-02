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Posted 2 марта 2019, 10:40

Published 2 марта 2019, 10:40

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Ночью в Омске таксист спас девушку от стаи бродячих собак

Ночью в Омске таксист спас девушку от стаи бродячих собак

2 марта 2019, 10:40
Фото: 1MediaInvest.
Сегодня ночью водитель «Яндекс.Такси» проявил мужество и спас пассажирку от стаи диких собак.

Девушка в паблике «Омск Live» рассказала, что возвращалась домой на такси со своей подругой. Подругу водитель высадил на Масленникова, а девушку повез дальше, на Индустриальную. Девушка попросила высадить ее недалеко от дома, не заезжая во двор.

«У подъезда на меня напала стая примерно из 10 собак. Хорошо, водитель не уехал сразу и увидел это. Он сначала развернул машину и посветил на них фарами, а потом вышел из машины с железной палкой и отбил меня от собак», - делится девушка.

От диких животных омичка почти не пострадала – отделалась испугом и порванной курткой. Теперь она ищет водителя в соцсетях. В комментариях под записью омичи предложили девушке обратиться в «Яндекс.Такси», чтобы узнать имя и телефон водителя – такси девушки вызывали не через приложение, и данных водителя узнать не смогли.

Отметим, что несколько дней назад омичи уже жаловались на стаю бездомных собак в Чкаловском поселке. Именно на улице Индустриальная, по словам местных жителей, бродит стая из 10-ти животных и агрессивно себя ведет по отношению к людям.

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