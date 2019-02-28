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Posted 28 февраля 2019, 00:33

Published 28 февраля 2019, 00:33

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Жителям Омска выдадут 2 тыс. бесплатных талонов на вывоз снега

Жителям Омска выдадут 2 тыс. бесплатных талонов на вывоз снега

28 февраля 2019, 00:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующее поручение было дано мэром Омска Оксаной Фадиной Управлению дорожного хозяйства и благоустройства. Каждая окружная администрация получит талоны на вывоз снега в объеме по 2 тыс. кубов.

Окружные администрации Омска будут решать, кому достанутся бесплатные талоны. Талоны предоставят тем, кто не имеет возможности приобрести их самостоятельно, а также школам, детским садам, больницам. На бесплатные талоны могут рассчитывать жители многоквартирных домов, которые не определились со способом управления или остались без управляющей компании.

Каждый талон дает право на прием и утилизацию 5 кубических метров снега на полигоне. Однако услуга погрузки и доставки снега не входит в стоимость талона — уборку снега необходимо организовывать самостоятельно, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

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