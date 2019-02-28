Жителям Омска выдадут 2 тыс. бесплатных талонов на вывоз снега

Окружные администрации Омска будут решать, кому достанутся бесплатные талоны. Талоны предоставят тем, кто не имеет возможности приобрести их самостоятельно, а также школам, детским садам, больницам. На бесплатные талоны могут рассчитывать жители многоквартирных домов, которые не определились со способом управления или остались без управляющей компании.