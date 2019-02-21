В омский «Иртыш» перешли экс-игроки «Спартака» и «Урала»

Posted 21 февраля 2019, 05:37
Published 21 февраля 2019, 05:37
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Одним из новичков «Иртыша» стал полузащитник Владимир Лешонок, который успел поиграть во многих футбольных клубах, в том числе и за московский «Спартак». Еще одним воспитанником столичного клуба, перешедшим в омскую команду, стал вратарь Алексей Козлов.
Среди новичков «Иртыша» оказался нападающий футбольной школы екатеринбургского «Урала» Эльбейи Гулиев. Также в состав команды вошли Илья Мясникевич, Илья Бурюкин, Егор Дробыш и Никита Жустьев, сообщает пресс-служба ФК «Иртыш».