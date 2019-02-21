gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2019, 05:37

Published 21 февраля 2019, 05:37

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

В омский «Иртыш» перешли экс-игроки «Спартака» и «Урала»

В омский «Иртыш» перешли экс-игроки «Спартака» и «Урала»

21 февраля 2019, 05:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Омский футбольный клуб «Иртыш» внес в дозаявочный список на весеннюю часть сезона семерых новых игроков. Из них - одного вратаря, защитника, троих полузащитников и двоих нападающих.

Одним из новичков «Иртыша» стал полузащитник Владимир Лешонок, который успел поиграть во многих футбольных клубах, в том числе и за московский «Спартак». Еще одним воспитанником столичного клуба, перешедшим в омскую команду, стал вратарь Алексей Козлов.

Среди новичков «Иртыша» оказался нападающий футбольной школы екатеринбургского «Урала» Эльбейи Гулиев. Также в состав команды вошли Илья Мясникевич, Илья Бурюкин, Егор Дробыш и Никита Жустьев, сообщает пресс-служба ФК «Иртыш».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика