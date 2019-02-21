В омский «Иртыш» перешли экс-игроки «Спартака» и «Урала»

Одним из новичков «Иртыша» стал полузащитник Владимир Лешонок, который успел поиграть во многих футбольных клубах, в том числе и за московский «Спартак». Еще одним воспитанником столичного клуба, перешедшим в омскую команду, стал вратарь Алексей Козлов.