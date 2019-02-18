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За разбойное нападение на прохожего омич приговорен к 4 годам колонии

За разбойное нападение на прохожего омич приговорен к 4 годам колонии

18 февраля 2019, 12:37
Фото: pixabay.com
Октябрьский суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего омича. Мужчина обвиняется в разбойном нападении с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Суд установил, что в сентябре 2018 года злоумышленник на улице 5-я Кордная в Омске напал на прохожего, которого ударил ногой по спине, а также нанес несколько ударов кулаком по лицу. После этого он похитил у избитого мобильный телефон стоимостью 8 тыс. рублей. Потерпевший получил легкий вред здоровью.

Учитывая наличие ранее судимостей, фигуранту назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчина является подозреваемым в поджоге квартиры 12 декабря 2018 года, в результате инцидента причинен материальный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

#Новости#Драка#Прокуратура Омской области#Страх и ненависть#Происшествия
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