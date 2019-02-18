За разбойное нападение на прохожего омич приговорен к 4 годам колонии

Суд установил, что в сентябре 2018 года злоумышленник на улице 5-я Кордная в Омске напал на прохожего, которого ударил ногой по спине, а также нанес несколько ударов кулаком по лицу. После этого он похитил у избитого мобильный телефон стоимостью 8 тыс. рублей. Потерпевший получил легкий вред здоровью.